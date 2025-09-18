Ричмонд
В Братске ушла из жизни организатор детской печати Татьяна Баева

Она основала детскую газету «Откровение».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске ушла из жизни организатор детской печати Татьяна Баева. Об этой вести КП-Иркутск сообщил братский литератор Владимир Монахов. Татьяна провела свои последним дни с дочерью и внуками в Новосибирске.

— Татьяна Баева родилась 7 июля 1954 года. Вместе с родителями путешествовала по стройкам северных дорог Иркутской области, — рассказал Владимир Монахов.

В Братске Баева основала детскую газету «Откровение», которая стала популярной в городе и области. Также она руководила литературным клубом «Маленький принц».

