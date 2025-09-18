MAX покорил россиян: В VK озвучили рекордно растущее число пользователей

Число пользователей платформы MAX уже превысило 35 миллионов человек. Об этом на форуме Kazan Digital Week сообщил глава VK Владимир Кириенко.
По его словам, с начала запуска этим летом MAX регулярно увеличивает количество зарегистрированных пользователей.
«На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали со значения около 100−200 тысяч», — отметил глава VK.
При этом платформа популярна и среди молодежи, и среди взрослой аудитории. Каждый день на ней совершается почти 15 миллионов звонков. Этот показатель только за месяц вырос более чем в сто раз.
На этой же площадке, отметим, Владимир Кириенко поделился другой важной информацией. По его словам, MAX с момента открытия заблокировал более 70 тысяч аккаунтов, которые принадлежат мошенникам. Работа над тем, чтобы мессенджер был безопасным и комфортным для россиян, продолжает и сейчас.
МВД сообщило о первом и пока, по счастью, единственном задержании за мошенничество в новом мессенджере MAX, отметим, в августе этого года. Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Выяснилось, что женщину обманули используя звонок через новый мессенджер, установленный в телефоне потерпевшей. Пособника быстро задержали.
Кроме того, накануне сообщалось, что национальный мессенджер уже успешно запустил функцию каналов для крупнейших отечественных СМИ, артистов, блогеров и политиков, однако это еще далеко не все. С 17 сентября 2025 года запускается второй этап тестирования каналов для категории ресурсов А+. Это любые медийные ресурсы, число подписчиков у которых равно или превышает 10 тысяч человек.
Тем временем, многие политики и медийные личности обзаводятся аккаунтами на платформе МAX. Так, среди знаковых пользователей есть президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев также обзавелся собственным каналом на платформе Мах. Также свой канал открыл специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Противники мессенджера с момента его появления предприняли попутки очернить и дискредитировать платформу. Однако эти попытки не увенчались успехом. А эксперты развенчали самые нелепые мифы о приложении МАХ.