MAX покорил россиян: В VK озвучили рекордно растущее число пользователей

Кроме того, накануне сообщалось, что национальный мессенджер уже успешно запустил функцию каналов для крупнейших отечественных СМИ, артистов, блогеров и политиков, однако это еще далеко не все. С 17 сентября 2025 года запускается второй этап тестирования каналов для категории ресурсов А+. Это любые медийные ресурсы, число подписчиков у которых равно или превышает 10 тысяч человек.