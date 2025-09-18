Космическая миссия России к Венере может стартовать раньше 2036 года

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью РИА Новости сообщил, что космическая миссия России по исследованию Венеры, запланированная на 2036 год, может быть осуществлена и раньше. Однако, по его словам, первоочередной задачей станет запуск аппарата на Луну.
«Венера — ближе к 2036 году. Постараемся и пораньше, но сначала — Луна», — подчеркнул академик Красников.
Он отметил, что недавно утверждена новая программа развития российской космической отрасли, в разработке которой РАН сыграла ключевую роль. Эта программа содержит масштабный раздел, посвящённый научным космическим исследованиям, с беспрецедентным финансированием — самым крупным в современной истории России.
«В программе заложены амбициозные проекты по изучению дальнего космоса с помощью новых телескопов, таких как “Спектр-УФ” и “Миллиметрон”, а также миссии по освоению Венеры и Луны. Помимо этого, планируются исследования солнечно-земных связей и биомедицинские эксперименты, где Россия традиционно занимает лидирующие позиции», — добавил глава РАН.
Таким образом, российская космическая программа направлена на значительное расширение научных исследований и укрепление позиций страны в освоении космоса.
