Космическая миссия России к Венере может стартовать раньше 2036 года

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью РИА Новости сообщил, что космическая миссия России по исследованию Венеры, запланированная на 2036 год, может быть осуществлена и раньше. Однако, по его словам, первоочередной задачей станет запуск аппарата на Луну.