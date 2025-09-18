Ричмонд
В Госдуме предложили обязать маркировать звонки роботов

В Госдуме предложили обязать маркировать звонки роботов приставкой «нейро».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательную приставку «нейро» к имени для роботов, однозначно указывающую на их нечеловеческую природу, чтобы обеспечить их идентификацию абонентом во время звонков, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения нормативного правового акта, который обяжет всех субъектов, использующих автоматизированные системы и голосовых ассистентов для совершения исходящих звонков в коммерческих и информационных целях, обеспечивать их обязательную идентификацию для абонента. Целесообразно установить требование, чтобы такое программное обеспечение при представлении абоненту использовало унифицированную приставку, однозначно указывающую на его нечеловеческую природу. Например, “нейро- …” (“Нейро-Степан”, “Нейро-Екатерина”) или иной понятный префикс», — сказано в документе.

Отмечается, что в настоящее время голосовые ассистенты и роботизированные системы, используемые для совершения автоматизированных звонков в целях рекламы, маркетинговых опросов и консультирования, зачастую представляются человеческими именами (такими как «Анна», «Сергей», «Мария» и так далее). По мнению Чернышова, это усугубляет проблему и вводит абонентов в заблуждение относительно природы собеседника.

«Гражданин тратит время, вступая в диалог, полагая, что общается с живым оператором, в то время как его собеседником является программа. Подобные методы вызывают раздражение и подрывают доверие как к технологиям искусственного интеллекта в целом, так и к компаниям, их использующим. Кроме того, сокрытие искусственной природы собеседника может быть использовано для более эффективного манипулирования и социальной инженерии», — считает вице-спикер Госдумы.

По его мнению, предлагаемая мера будет способствовать защите прав потребителей, повысит осознанность взаимодействия с технологиями ИИ и сформирует этичные стандарты цифровых коммуникаций.

