В Госдуме предложили обязать маркировать звонки роботов

«Гражданин тратит время, вступая в диалог, полагая, что общается с живым оператором, в то время как его собеседником является программа. Подобные методы вызывают раздражение и подрывают доверие как к технологиям искусственного интеллекта в целом, так и к компаниям, их использующим. Кроме того, сокрытие искусственной природы собеседника может быть использовано для более эффективного манипулирования и социальной инженерии», — считает вице-спикер Госдумы.