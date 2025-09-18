Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Короля Карла III и Мелания Трамп пришли на банкет в синем и желтом платьях

Супруга британского короля Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились на государственном банкете в платьях синего и желтого цвета, что было воспринято как символическая поддержка Украины. Кадры с мероприятия были опубликованы телеканалом Sky News.

Супруга британского короля Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились на государственном банкете в платьях синего и желтого цвета, что было воспринято как символическая поддержка Украины. Кадры с мероприятия были опубликованы телеканалом Sky News.

В ходе банкета король Карл III произнес речь, в которой провел параллели между нынешней ситуацией в Европе и угрозой тирании во времена Первой и Второй мировых войн. Он подчеркнул, что Великобритания и ее союзники продолжают поддерживать Киев, «чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир», передает Sky News.

В СМИ расходятся и слухи касательно работы президента США Дональда Трампа на посту президента. Так, в конце июля журналисты назвали первую леди США Меланию Трамп главным лоббистом среди тех, кто пытался изменить отношение ее мужа касаемо украинского конфликта. А на Украине первая леди получила прозвище «агент Мелания Трампенко»: его она приобрела благодаря оказанному влиянию на возобновление поставок вооружения Вашингтоном Киеву.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше