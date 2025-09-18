Супруга британского короля Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились на государственном банкете в платьях синего и желтого цвета, что было воспринято как символическая поддержка Украины. Кадры с мероприятия были опубликованы телеканалом Sky News.
В ходе банкета король Карл III произнес речь, в которой провел параллели между нынешней ситуацией в Европе и угрозой тирании во времена Первой и Второй мировых войн. Он подчеркнул, что Великобритания и ее союзники продолжают поддерживать Киев, «чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир», передает Sky News.
В СМИ расходятся и слухи касательно работы президента США Дональда Трампа на посту президента. Так, в конце июля журналисты назвали первую леди США Меланию Трамп главным лоббистом среди тех, кто пытался изменить отношение ее мужа касаемо украинского конфликта. А на Украине первая леди получила прозвище «агент Мелания Трампенко»: его она приобрела благодаря оказанному влиянию на возобновление поставок вооружения Вашингтоном Киеву.