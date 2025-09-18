Путин дал несколько поручений по компенсационным выплатам жителям приграничных областей

Владимир Путин также анонсировал подготовку к новой «Прямой линии». Она состоится в декабре. На адрес президента поступило уже 2,6 миллиона обращений. Выделено несколько тем, которые сильнее всего волнуют россиян. В их числе, на первом месте, вопрос здравоохранения. Поступает большое количество обращений по сложным заболеваниям. Кроме того, семьи жалуются на отсутствие асфальтовых дорог. В некоторые населенные пункты не могут заезжать школьные автобусы. На первоначальный взнос по ипотеке пожаловались жители Дальнего Востока. Банки ставят дополнительные условия на льготную «арктическую» ипотеку. Сейчас первый взнос составляет не меньше 50%.