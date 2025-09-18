Путин дал несколько поручений по компенсационным выплатам жителям приграничных областей

Российский лидер Владимир Путин выступил с указами, касающимися выплат жителям приграничных регионов. Он поручил увеличить единовременную компенсацию по земским программам до двух миллионов рублей на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей. Повышение выплат должно произойти в 2027 году.
Президент России, кроме того, поручил рассмотреть возможность увеличения субъектами размеров компенсаций по земским программам с учетом сложности условий труда. В некоторых населенных пунктах работать тяжелее по разным причинам.
Глава государства также дал поручение рассмотреть вопрос о выделении средств в 2026—2028 годах на реализацию во всех регионах программы «Земский тренер». Это должно быть изложено, в том числе, в проекте федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027—2028 годов.
Владимир Путин, вместе с тем, поручил субъектам организовать мониторинг эффективности реализации земских программ. Он указал следить за обеспечением оказания участникам дополнительных мер поддержки.
Российский лидер также распорядился организовать торжества в честь 300-летия со дня рождения императрицы Екатерины II. Праздники состоятся в 2029 году. В документе подчеркивается важность реформ, проведенных Екатериной II. Так, правительство России в течение шести месяцев создаст организационный комитет для подготовки празднования и определит его состав.
Владимир Путин также анонсировал подготовку к новой «Прямой линии». Она состоится в декабре. На адрес президента поступило уже 2,6 миллиона обращений. Выделено несколько тем, которые сильнее всего волнуют россиян. В их числе, на первом месте, вопрос здравоохранения. Поступает большое количество обращений по сложным заболеваниям. Кроме того, семьи жалуются на отсутствие асфальтовых дорог. В некоторые населенные пункты не могут заезжать школьные автобусы. На первоначальный взнос по ипотеке пожаловались жители Дальнего Востока. Банки ставят дополнительные условия на льготную «арктическую» ипотеку. Сейчас первый взнос составляет не меньше 50%.