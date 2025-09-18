Более 35 тысяч иностранцев выдворили из России

«Сотрудники органа принудительного исполнения обеспечивают выдворение иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых судом назначено административное наказание. За восемь месяцев 2025 года судебные приставы препроводили до пунктов пропуска через госграницу России около 35 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда из страны были выдворены около 55 тысяч человек. За весь прошлый год из России выдворены 88 тысяч нелегальных мигрантов», — рассказали в ФССП. Слова представителя службы передает издание «Ведомости».