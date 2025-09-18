Ричмонд
Более 35 тысяч иностранцев выдворили из России

Судебные приставы за восемь месяцев 2025 года сопроводили до пунктов пропуска через государственную границу России около 35 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

За весь 2024 год приставы выдворили 88 000 нелегальных мигрантов.

«Сотрудники органа принудительного исполнения обеспечивают выдворение иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых судом назначено административное наказание. За восемь месяцев 2025 года судебные приставы препроводили до пунктов пропуска через госграницу России около 35 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда из страны были выдворены около 55 тысяч человек. За весь прошлый год из России выдворены 88 тысяч нелегальных мигрантов», — рассказали в ФССП. Слова представителя службы передает издание «Ведомости».

С 1 января по 10 сентября 2025 года в России действовал указ президента, позволявший иностранцам и лицам без гражданства, находящимся в стране без законных оснований, урегулировать свой статус. С 11 сентября для тех, кто не воспользовался этой возможностью, начали применяться меры по ограничению прав, включая запрет на въезд в РФ в будущем.

В 2024 году после теракта в «Крокус Сити Холле» миграционное законодательство ужесточено. Президент России Владимир Путин подписал закон об учете иностранных граждан в реестре контролируемых лиц. Попавшим в реестр мигрантам запрещено открывать банковские счета, покупать недвижимость и транспорт, регистрировать юридические лица или заключать брак.

Для выявления нарушителей миграционного режима судебные приставы совместно с другими органами проводят выездные проверки и анализируют документы. По закону иностранцы обязаны покинуть территорию РФ в течение 15 дней после аннулирования видов на жительство или других разрешительных документов. В противном случае применяется процедура депортации.