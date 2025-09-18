Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве заработанное за всю жизнь

24 сентября в Мосгорсуде должно состояться заседание об изменении находящемуся в СИЗО Саркисяну меры пресечения содержание под стражей на домашний арест. При этом Саркисян является гражданином России лишь формально, так как давно эмигрировал в США, где у него семья, бизнес.