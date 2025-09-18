Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве заработанное за всю жизнь

Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Саркисяну деньги, которые зарабатывал всю жизнь, выступая на концертах. Это были значительные накопления, отметил юрист Кузьмин.

Источник: Аргументы и факты

Певец Олег Газманов передал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну собственные денежные накопления, которые зарабатывал всю жизнь на концертах, рассказал aif.ru юрист семьи артиста Роман Кузьмин.

«Размер суммы я не могу назвать, но могу сказать, что это деньги, которые Олег Михайлович всю свою жизнь зарабатывал, выступая на концертах. Понимаете, это все его значительные накопления», — отметил Кузьмин.

Как сообщалось, Саркисян познакомился с семьей Олега Газманова ориентировочно в 2016 году, назвал себя крупным бизнесменом, вошел в доверие. В 2019 году предложил вложить деньги в проект детских парков. Артист передал ему все свои сбережения.

В отношении Саркисяна, по словам Кузьмина, возбуждено четыре уголовных дела. Среди потерпевших в том числе супруга Олега Газманова и сын.

24 сентября в Мосгорсуде должно состояться заседание об изменении находящемуся в СИЗО Саркисяну меры пресечения содержание под стражей на домашний арест. При этом Саркисян является гражданином России лишь формально, так как давно эмигрировал в США, где у него семья, бизнес.

«Учитывая данный факт, мы опасаемся, что Саркисян может из-под домашнего ареста сбежать в Соединенные Штаты, откуда мы его потом не вытащим. В итоге Олег Михайлович потеряет всё, что зарабатывал всю жизнь», — подытожил Кузьмин.