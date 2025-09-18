Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве заработанное за всю жизнь

Певец Олег Газманов передал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну собственные денежные накопления, которые зарабатывал всю жизнь на концертах, рассказал aif.ru юрист семьи артиста Роман Кузьмин.
«Размер суммы я не могу назвать, но могу сказать, что это деньги, которые Олег Михайлович всю свою жизнь зарабатывал, выступая на концертах. Понимаете, это все его значительные накопления», — отметил Кузьмин.
Как сообщалось, Саркисян познакомился с семьей Олега Газманова ориентировочно в 2016 году, назвал себя крупным бизнесменом, вошел в доверие. В 2019 году предложил вложить деньги в проект детских парков. Артист передал ему все свои сбережения.
В отношении Саркисяна, по словам Кузьмина, возбуждено четыре уголовных дела. Среди потерпевших в том числе супруга Олега Газманова и сын.
24 сентября в Мосгорсуде должно состояться заседание об изменении находящемуся в СИЗО Саркисяну меры пресечения содержание под стражей на домашний арест. При этом Саркисян является гражданином России лишь формально, так как давно эмигрировал в США, где у него семья, бизнес.
«Учитывая данный факт, мы опасаемся, что Саркисян может из-под домашнего ареста сбежать в Соединенные Штаты, откуда мы его потом не вытащим. В итоге Олег Михайлович потеряет всё, что зарабатывал всю жизнь», — подытожил Кузьмин.