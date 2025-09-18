Помилованный оппозиционер Статкевич отказался покидать Беларусь

Осужденный белорусский оппозиционер Николай Статкевич, которого власти помиловали, отказался выезжать из Беларуси. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что, несмотря на серьезные преступления, в совершении которых обвиняется в том числе и Статкевич, власти не желают, чтобы находящийся «на исходе» оппозиционер умер в заключении.
По словам Лукашенко, Статкевич сначала переехал в Литву, но затем выразил желание вернуться на родину, и ему не препятствовали. Президент Белоруссии добавил, что если оппозиционер не стремится быть «лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции», а хочет «по-человечески» прожить старость, то и государство будет относиться к нему соответствующе, передает Telegram-канал «Пул Первого».
11 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе американского коллеги Дональда Трампа помиловал 52 заключенных, среди которых были иностранцы. Всего белорусский лидер помиловал 14 иностранных граждан: шесть уроженцев Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также одного француза и одного британца.