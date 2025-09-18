Помилованный оппозиционер Статкевич отказался покидать Беларусь

По словам Лукашенко, Статкевич сначала переехал в Литву, но затем выразил желание вернуться на родину, и ему не препятствовали. Президент Белоруссии добавил, что если оппозиционер не стремится быть «лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции», а хочет «по-человечески» прожить старость, то и государство будет относиться к нему соответствующе, передает Telegram-канал «Пул Первого».