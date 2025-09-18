Психиатр Шуров уличил украинскую модель Ковальчук в ложных страданиях

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли изувеченной на обочине дороги в Дубае, рассказывает о своих страданиях безэмоционально, что может говорить о ее неискренности, сообщил в беседе с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.
Напомним, 20-летняя девушка утверждает, что ее избила компания, с которой она познакомилась в Дубае. Молодые ребята пригласили модель пожить к себе в номер, стали употреблять наркотики, а позже проявили агрессию. По словам Ковальчук, она сбежала из номера, но ее нашли и избили. После этого она ничего не помнит.
Несколько дней назад она начала публиковать на своей странице в соцсетях подробности произошедшего. В частности, она обнародовала видео, на котором с театральной экспрессией рассказала, что хотела лишь красивой жизни и больше ей нечего добавить.
По словам Шурова, Ковальчук лишь пиарится на своей беде, поскольку планирует выпустить об этом книгу.
«Очень много пафоса на видео. Абсолютно безэмоционально. Не похоже на какие-то внутренние переживания. Я думаю, речь идёт о хайпе и желании получить охваты», — отметил специалист.
Подписчики Ковальчук также усомнились в ее искренности, они посоветовали ей вообще перестать рассказывать о произошедшем, поскольку заметили противоречия в ее словах.
