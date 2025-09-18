Психиатр Шуров уличил украинскую модель Ковальчук в ложных страданиях

Напомним, 20-летняя девушка утверждает, что ее избила компания, с которой она познакомилась в Дубае. Молодые ребята пригласили модель пожить к себе в номер, стали употреблять наркотики, а позже проявили агрессию. По словам Ковальчук, она сбежала из номера, но ее нашли и избили. После этого она ничего не помнит.