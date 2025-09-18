Национальный университет спорта откроется в Астане в 2025 году

Сейчас полным ходом идет строительство здания университета, осмотрели будущий объект первый вице-премьер республики Роман Скляр и глава Минтуризма Ербол Мырзабосынов.
Это из крупнейших инфраструктурных сооружений в сфере спорта, и представляет собой многофункциональный комплекс, подчеркнули в ведомстве. На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы, объект частично принят в эксплуатацию.
В рамках первой очереди было предусмотрено учебное здание колледжа, общежитие на 500 мест, подтрибунные помещения стадиона, крытый легкоатлетический манеж, бассейн, многофункциональный комплекс.
В рамках второй очереди планируется сдача в эксплуатацию здания университета с научно-исследовательским центром, общежития на 1 тысячу мест, медико-восстановительного центра, жилого корпуса для преподавательского состава и стадиона. Строительные работы планируется завершить до конца 2025 года.