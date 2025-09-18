Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Национальный университет спорта откроется в Астане в 2025 году

АСТАНА, 18 сен — Sputnik. В Министерстве туризма и спорта Казахстана сообщили, что в конце 2025 года в Астане откроется Национальный университет спорта.

Источник: Пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана

Сейчас полным ходом идет строительство здания университета, осмотрели будущий объект первый вице-премьер республики Роман Скляр и глава Минтуризма Ербол Мырзабосынов.

Это из крупнейших инфраструктурных сооружений в сфере спорта, и представляет собой многофункциональный комплекс, подчеркнули в ведомстве. На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы, объект частично принят в эксплуатацию.

В рамках первой очереди было предусмотрено учебное здание колледжа, общежитие на 500 мест, подтрибунные помещения стадиона, крытый легкоатлетический манеж, бассейн, многофункциональный комплекс.

рассказали в министерстве

В рамках второй очереди планируется сдача в эксплуатацию здания университета с научно-исследовательским центром, общежития на 1 тысячу мест, медико-восстановительного центра, жилого корпуса для преподавательского состава и стадиона. Строительные работы планируется завершить до конца 2025 года.