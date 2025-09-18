Омичка пожаловались на разваливающееся отделение «Почты России» в Тевризском районе

Обращение к правительству региона о жутком состоянии сельского отделения «Почта России» появилось вчера, 17 сентября, на официальной странице губернатора Хоценко в соцсети «Вконтакте».
«Уважаемое правительство региона, обратите пожалуйста внимание на так называемое “здание” почты в Тевризском районе, в селе Утьма. Или нам ждать, пока на голову потолок кому-нибудь упадет?», — задается вопросом омичка по имени Валерия.
На опубликованном женщиной фото видно, что почтовое отделение расположено в очень старом деревянный доме, который находится в откровенно плачевном состоянии: провалившаяся крыша, кривые стены, осевший фундамент. На время публикации этого материала, обращение женщины оставалось без ответа.