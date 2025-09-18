Ежедневные, массовые, длительные отключения света ожидают Владивосток на следующей неделе

Длительные плановые отключения прокомментировали в МЦУ Владивостока. В муниципальном центре управления пояснили, что отключение будет происходить поочередно для разных секций домов, но более точный график отключений рекомендовали узнавать лично в «ДРСК» по телефону или через интернет-приёмную. Согласно действующему законодательству, перерыв в электроснабжении не может превышать 24 часа подряд у потребителей, присоединенных по третьей категории надежности, и 72 часа в год. Если отключения не впишутся в эти нормативы, жильцам попадающих под отключение домов порекомендовали подавать заявление в суд.