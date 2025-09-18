Ежедневные, массовые, длительные отключения света ожидают Владивосток на следующей неделе

Как объяснили в электросетевой компании «Приморские электрические сети» АО «ДРСК», для повышения надёжности электроснабжения потребителей и в рамках подготовки к отопительному сезону на подстанции 35 кВ «Академическая» в пригороде Владивостока запланированы работы по реконструкции, что повлечёт погашение потребителей второй секции шин 6 кВ.
Перечня адресов к информационному сообщению компания не приложила, управляющие организации самостоятельно распространяют предупреждающие объявления в подъездах. Кроме дома № 16 по улице Майора Филипова, например, отключают дом № 101 по улице Кирова, информацию об отключениях также распространяют в социальных сетях.
Длительные плановые отключения прокомментировали в МЦУ Владивостока. В муниципальном центре управления пояснили, что отключение будет происходить поочередно для разных секций домов, но более точный график отключений рекомендовали узнавать лично в «ДРСК» по телефону или через интернет-приёмную. Согласно действующему законодательству, перерыв в электроснабжении не может превышать 24 часа подряд у потребителей, присоединенных по третьей категории надежности, и 72 часа в год. Если отключения не впишутся в эти нормативы, жильцам попадающих под отключение домов порекомендовали подавать заявление в суд.
Работы на подстанции могут быть завершены досрочно, в этом случае досрочно прекратятся и отключения.