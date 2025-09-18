Мерц назвал «даром» обретение евреями дома в Германии: как они влияют на страну

Немецкий канцлер Фридрих Мерц порассуждал об обязательствах страны перед Израилем и жителями. Он заявил, что Германия была бы уничтожена без вмешательства еврейской культуры. По словам Фридриха Мерца, у ФРГ нет хорошего будущего без евреев. Так он высказался в ходе мероприятия. Его организовал Центральный совет евреев, транслирует DPA.
Немецкий канцлер во время выступления назвал «даром» обретение евреями дома в Германии. Он считает, что критика в адрес Израиля как государства, при этом, допускается. При этом, уточнил Фридрих Мерц, высказывания не должны служить поводом для антисемитизма.
По мнению канцлера, ФРГ «страдает духовно» от критики, порождающей ненависть к евреям. Он подчеркнул, что Германия не отвернется от Израиля. Немецкое государство поддерживает существование страны. Канцлер пояснил, что Германия привержена сохранению безопасности Израиля.
«Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране. Я хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — заявил Фридрих Мерц.
Политик порассуждал также про пенсионную реформу в стране. Он считает, что к ее реализации необходимо перейти как можно скорее. По словам канцлера ФРГ, перед правительством стоит задача «реформирования социального государства».
Польский лидер Кароль Навроцкий обратился к Германии с требованием выплатить репарации за ущерб, нанесенный государству во время Второй мировой войны. Немецкие власти не согласились на условия Варшавы. Стороны провели переговоры по этому вопросу. Немецкие политики отметили важность сотрудничества между странами. При этом, по мнению ФРГ, вопрос репараций юридически улажен. Немецкий канцлер заверил, что позиция Германии останется неизменной.
Тем временем внутри Федеративной Республики происходят политические столкновения. Немецкое общество считает, что на выборах одержала победу ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Она является главным оппонентом Христианско-демократического союза. Однако за «АдГ» не выступают члены других партий, которые могли бы поддержать ультраправых в борьбе с ХДС.