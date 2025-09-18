Мерц назвал «даром» обретение евреями дома в Германии: как они влияют на страну

Немецкий канцлер Фридрих Мерц порассуждал об обязательствах страны перед Израилем и жителями. Он заявил, что Германия была бы уничтожена без вмешательства еврейской культуры. По словам Фридриха Мерца, у ФРГ нет хорошего будущего без евреев. Так он высказался в ходе мероприятия. Его организовал Центральный совет евреев, транслирует DPA.