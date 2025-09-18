В Новосибирске трамвай № 13 временно изменит маршрут

В Новосибирске временно изменят маршрут трамвая № 13 из-за ремонтных работ на магистральной тепловой сети. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.
С 23:59 20 сентября до 02:00 22 сентября движение по трамвайным путям на улице Мичурина будет закрыто.
В течение дня 21 сентября трамвай № 13 будет курсировать от конечной «Гусинобродское шоссе» до остановки «Улица Депутатская» с разворотом на трамвайном кольце.
О временной схеме движения пассажиров проинформируют кондукторы и водители, а также через объявления, размещённые на остановках вдоль улицы Мичурина.