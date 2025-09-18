Бастрыкин велел проверить завод с вредными выбросами в Челябинске

Челябинцы уточнили, что завод находится на расстоянии меньше 100 метров от частного сектора, 300 м — от многоэтажек и 1,3 км — от озера. Также, по данным горожан, в производстве используются толуол и отвердитель, которые относятся к третьему классу опасности из-за токсичности, что может повлиять не только на здоровье людей, но и на окружающую среду.