Бастрыкин велел проверить завод с вредными выбросами в Челябинске

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении природоохранного законодательства в поселке Новосинеглазово (Советский район, Челябинск), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В социальной сети сообщается, что «на протяжении нескольких лет в непосредственной близости от домовладений функционирует промышленное предприятие, в результате деятельности которого происходят регулярные выбросы в атмосферу токсичных веществ».

Жители высказывают жалобы на ухудшение состояния здоровья, однако многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Местные следователи уже организовали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в комментарии.

Ранее в СМИ поступило обращение активистов, в котором утверждается, что «в поселке Новосинеглазово незаконно организовано и действует токсичное производство по производству полимерно-битумной гидроизоляционной мастики. Периодически жители жалуются на резкий и неприятный запах при ветре, при этом испытывают головную боль и тошноту».

Челябинцы уточнили, что завод находится на расстоянии меньше 100 метров от частного сектора, 300 м — от многоэтажек и 1,3 км — от озера. Также, по данным горожан, в производстве используются толуол и отвердитель, которые относятся к третьему классу опасности из-за токсичности, что может повлиять не только на здоровье людей, но и на окружающую среду.

Специалистами Минэкологии региона нарушений требований природоохранного законодательства найдено не было. Также экологи выяснили, что предприятие не состоит на учете как объект, оказывающий негативное влияние на окружающую среду, и объявили предостережение. В Роспотребнадзоре подтвердили, что продукция компании соответствует требованиям, однако уточнили, что по этому адресу производства нет, там находится только склад продукции.