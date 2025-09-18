Лишить звания, пенсии и места на кладбище: Пугачева может потерять все

Певица Алла Пугачева спустя три с половиной года после бегства из России дала почти четырехчасовое интервью журналистке-иноагенту Катерине Гордеевой*. Беглая Примадонна затронула множество тем, начиная от своего отъезда из РФ, заканчивая восторгом в сторону террориста Джохара Дудаева.
Последние несколько дней общественность обсуждает ее высказывания. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой лишить Пугачеву звания народной артистки СССР за ее слова, оскорбившие соотечественников.
Кроме того, адвокат и участник боевых действий в Афганистане Александр Трещев подал в суд на Пугачеву с требованием взыскать с нее 1,5 млрд рублей компенсации морального вреда из-за ее восхищения Дудаевым. Трещев пояснил, что воспринял ее слова «на слов счет».
Какими последствиями обернется для Аллы Борисовны ее последнее интервью?
Могут ли возбудить дело против Пугачевой.
В отношении Пугачевой могут провести проверку и даже возбудить уголовное дело по ее результатам, заявил aif.ru адвокат Дмитрий Аграновский.
«Джохар Дудаев является террористом, Пугачева говорила в его адрес некие слова поддержки. По крайней мере, мне, как юристу, кажется, что правоохранительные органиы имеют полное основание для того, чтобы провести проверку. Подобная практика уже существует. Поэтому если будет возбуждено уголовное дело или, по крайней мере, будет проведена проверка, я не удивлюсь», — сказал Аграновский.
Юрист добавил, что по высказыванию Пугачевой можно провести лингвистическую экспертизу.
«На мой взгляд, все было сказано достаточно определенно. Были положительные отзывы в адрес человека, который принес нашей стране большие неприятности, за что, собственно, был признан террористом», — пояснил собеседник aif.ru.
В то же время адвокат Сергей Жорин считает, что у иска на 1,5 млрд рублей против Пугачевой перспектив нет.
Потеряет надбавки к пенсии и гонорары.
В случае, если Пугачеву лишат звания народной артистки, она потеряет надбавки к пенсии, положенные жителям столицы, рассказала aif.ru советская и российская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко.
«Она может получать надбавку к пенсии. Но это предусмотрено не во всех регионах. Если она прописана в Москве, то ей добавят около 40 тысяч за звание народного артиста. Еще гонорары могут быть выше, если есть звание народного артиста. Больше это звание ничего от государства не дает», — сказала Драпеко.
С 1 января 2025 года в Москве пенсионерам, имеющим звание заслуженных или народных артистов, начисляют ежемесячную надбавку к страховой пенсии по старости в размере 41 995 рублей.
СМИ писали, что только по стажу Пугачевой положена пенсия в размере 60 тысяч рублей. С учетом надбавок, Алла Борисовна может получать 100 тысяч рублей ежемесячно.
Место на кладбище пропадет.
«Раньше народных артистов хоронили на престижном кладбище. Сейчас не знаю как, давно никого не хоронила. Вот что еще звание народный артист дает? Для нее вряд ли что-то», — добавила Драпеко.
В Москве народных артистов СССР хоронят на Ваганьковском, Новодевичьем и Кунцевском кладбищах.
СМИ в 2022 году писали, что Пугачева купила место под захоронение двух человек на кладбище в Израиле. Речь шла об участке на древнееврейском захоронении Кесарии, это кладбище пользуется популярностью у богатейших людей и знаменитостей Израиля.
Также была информация о том, что Примадонна купила участок на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены ее мать и младший брат. Скульпторы работали над созданием эскизов фамильного склепа для звезды.
В России Пугачеву больше не ждут.
Пугачева спустя несколько дней после выхода скандального интервью решила высказаться.
«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь», — написала она на своей странице в соцсетях.
В комментариях Пугачеву обвинили в том, что за оскорбления в адрес россиян в интервью она получила деньги.
«Дала интервью, хорошо на нем заработала. Теперь сидит, улыбается»;
«Уходя, уходи уже. Надоела»;
«Порыв говорить пропал, потому что с концами репутацию себе испортила»;
«Уходя, уходи и затвори за собой все двери», — пишут пользователи.
Своим последним интервью Пугачева поставила крест на возвращении в Россию.
* Признана иностранным агентом в РФ.