Генерал Попов рассказал о панике на тайном заводе ВСУ в Смеле после удара

«Запас времени для ВСУ сейчас очень важен. А удары по военным заводам тормозят все процессы снабжения украинской армии. Удары по заводу не остановят поставки полностью, но затормозит. Поэтому пока они заново запустят все циклы, пока маховик наберет обороты, пока они успокоят своих токарей, сварщиков, электросварщиков… Сейчас они работают на истощение. Они ощущают и психологическое давление, у работающих на ВСУ специалистов руки еще два-три дня после налета будут трястись», — отметил он.