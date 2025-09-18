Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Попов рассказал о панике на тайном заводе ВСУ в Смеле после удара

Попов отметил, что на секретном украинском заводе в Черкасской области производили прицелы и средства наведения для ракет и систем ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты украинского военного завода в Смеле Черкасской области, по которому были нанесены удары, находятся в состоянии паники, если их и отправят снова производить детали для БПЛА, они будут делать это с трясущимися руками, сообщил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов.

Напомним, подпольщик Лебедев ранее сообщил, что район завода «Оризон» в городе Смела стал целью ударов. Он уточнил, что радиозавод производил средства объективного контроля для БПЛА.

Там же, по словам Попова, могли производить средства наведения для ракет и систем ПВО.

«Запас времени для ВСУ сейчас очень важен. А удары по военным заводам тормозят все процессы снабжения украинской армии. Удары по заводу не остановят поставки полностью, но затормозит. Поэтому пока они заново запустят все циклы, пока маховик наберет обороты, пока они успокоят своих токарей, сварщиков, электросварщиков… Сейчас они работают на истощение. Они ощущают и психологическое давление, у работающих на ВСУ специалистов руки еще два-три дня после налета будут трястись», — отметил он.

Ранее генерал Попов сообщил, что после удара по тайному заводу «ослепнут» дроны и ракеты ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше