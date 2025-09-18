Генерал Попов рассказал о панике на тайном заводе ВСУ в Смеле после удара

Специалисты украинского военного завода в Смеле Черкасской области, по которому были нанесены удары, находятся в состоянии паники, если их и отправят снова производить детали для БПЛА, они будут делать это с трясущимися руками, сообщил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов.
Напомним, подпольщик Лебедев ранее сообщил, что район завода «Оризон» в городе Смела стал целью ударов. Он уточнил, что радиозавод производил средства объективного контроля для БПЛА.
Там же, по словам Попова, могли производить средства наведения для ракет и систем ПВО.
«Запас времени для ВСУ сейчас очень важен. А удары по военным заводам тормозят все процессы снабжения украинской армии. Удары по заводу не остановят поставки полностью, но затормозит. Поэтому пока они заново запустят все циклы, пока маховик наберет обороты, пока они успокоят своих токарей, сварщиков, электросварщиков… Сейчас они работают на истощение. Они ощущают и психологическое давление, у работающих на ВСУ специалистов руки еще два-три дня после налета будут трястись», — отметил он.
