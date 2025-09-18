Названы российские регионы с самым высоким уровнем по заболеваемости наркоманией

Рейтинг российских регионов по впервые установленному диагнозу наркомания за 2024 год возглавил Хабаровский крае, где заболеваемость составила 19,6 на 100 тысяч человек населения. Об этом со ссылкой на данные Минздрава сообщает РИА Новости.
Второе место в антирейтинге досталось Новосибирской области, где уровень заболеваемости зафиксирован на уровне 18,4 на 100 тысяч, а третье — Свердловской области с показателем 17,7. Кроме того, в том-5 попали Красноярский край и Сахалинская область.
После них в списке значатся Рязанская и Новгородская области, а также Алтайский край и Еврейская автономная область с одинаковой заболеваемостью 13,7.
Замыкают список Ненецкий и Чукотский автономные округа. При этом самыми низкими показатели оказались в Чувашской Республике, Белгородской и Оренбургской областях.
