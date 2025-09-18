Названы российские регионы с самым высоким уровнем по заболеваемости наркоманией

Рейтинг российских регионов по впервые установленному диагнозу наркомания за 2024 год возглавил Хабаровский крае, где заболеваемость составила 19,6 на 100 тысяч человек населения. Об этом со ссылкой на данные Минздрава сообщает РИА Новости.