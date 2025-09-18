Школьница из ДНР два месяца ухаживала за раненым после атаки украинского дрона

Семья из ДНР два месяца прятала у себя раненого российского бойца от украинских военных. Военный с позывным «Князь» был ранен во время штурма села Новый Комар. Его спасли супруги, которые в течение двух месяцев укрывали солдата в своем подвале и выхаживали его. При этом в соседнем здании была обустроена позиция украинских боевиков.