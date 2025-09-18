Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьница из ДНР два месяца ухаживала за раненым после атаки украинского дрона

17-летняя школьница из города Курахово в Донецкой Народной республике (ДНР) ухаживала за раненым жителем, пострадавшим от атаки украинского дрона. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщила сама девушка.

17-летняя школьница из города Курахово в Донецкой Народной республике (ДНР) ухаживала за раненым жителем, пострадавшим от атаки украинского дрона. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщила сама девушка.

По словам Виктории, инцидент произошел, когда мужчина вышел на улицу, увидев пожар. Украинский дрон сопроводил его до угла дома и сбросил мину, которая пробила ногу насквозь. Школьница и супруга пострадавшего самостоятельно лечили рану в течение пяти недель из-за отсутствия полноценной медицинской помощи. Благодаря их усилиям мужчине удалось сохранить ногу. На сегодняшний день он уже восстановился, передает РИА Новости.

Семья из ДНР два месяца прятала у себя раненого российского бойца от украинских военных. Военный с позывным «Князь» был ранен во время штурма села Новый Комар. Его спасли супруги, которые в течение двух месяцев укрывали солдата в своем подвале и выхаживали его. При этом в соседнем здании была обустроена позиция украинских боевиков.

Медицинская сестра Елена Круглова вместе с ассистентами спасла жизни 30 военным ВС РФ после атаки украинского FPV-беспилотника.