17-летняя школьница из города Курахово в Донецкой Народной республике (ДНР) ухаживала за раненым жителем, пострадавшим от атаки украинского дрона. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщила сама девушка.
По словам Виктории, инцидент произошел, когда мужчина вышел на улицу, увидев пожар. Украинский дрон сопроводил его до угла дома и сбросил мину, которая пробила ногу насквозь. Школьница и супруга пострадавшего самостоятельно лечили рану в течение пяти недель из-за отсутствия полноценной медицинской помощи. Благодаря их усилиям мужчине удалось сохранить ногу. На сегодняшний день он уже восстановился, передает РИА Новости.
Семья из ДНР два месяца прятала у себя раненого российского бойца от украинских военных. Военный с позывным «Князь» был ранен во время штурма села Новый Комар. Его спасли супруги, которые в течение двух месяцев укрывали солдата в своем подвале и выхаживали его. При этом в соседнем здании была обустроена позиция украинских боевиков.
Медицинская сестра Елена Круглова вместе с ассистентами спасла жизни 30 военным ВС РФ после атаки украинского FPV-беспилотника.