Эксперт Джерелиевский: FPV-дроны РФ научились уничтожать танки Abrams

Военный эксперт Борис Джерелиевский прокомментировал для aif.ru поражение расчётом FPV-дронов ВС РФ танка ВСУ в Сумской области.
Ранее в Telegram-каналах появились кадры уничтожения дроном «первого из переданных Австралией украинской армии боевых танков M1A1 Abrams».
«Украинский конфликт показал совершенно новые возможности противотанкового вооружения и эффективность FPV-дронов в уничтожении танков. И в принципе, в складывающей ситуации, так скажем, нишу танку на современном поле боя еще придется отвоевывать», — сказал Джерелиевский.
Он отметил, что это относится не только к зарубежной технике, но к российской.
«Но наши танки при этом более маневренные, более проходимые по сравнению с иностранными, например, с перетяжелёнными и усложнёнными Abrams, где есть слабые места для FPV-дронов», — сказал Джерелиевский.
Он напомнил, что США поставляли данные танки в зону боевых действий украинского конфликта с целью испытать в новых условиях.
«В принципе, американцы всю информацию, которую хотели получить, уже получили. И сейчас ими запущена очень амбициозная программа модернизации Abrams. Вопрос стоит радикально: планируется танк значительно облегчить, внедрить новые принципы защиты и так далее», — подытожил Джерелиевский.
