Юрист Хаминский: Ивангаю за принуждение 14-летней к сексу грозило 4 года

Ранее Марьяна Ро рассказала, что ее бывший возлюбленный Иван Гай принуждал ее к сексу. По словам девушки, это произошло в Японии, когда ей было 14 лет, а ему — 18. Сам Рудской, как утверждает блогер, ссылался на то, что возраст согласия в Японии на тот момент составлял 13 лет. При этом Ивангай отрицает обвинения.