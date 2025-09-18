Юрист Хаминский: Ивангаю за принуждение 14-летней к сексу грозило 4 года

Блогера Ивангая (Иван Рудской — настоящее имя) могли приговорить к четырем годам лишения свободы в России за принуждение его бывшей девушки Марьяны Ро (Марьяны Рожковой) к сексу, когда ей было 14 лет. Об этом aif.ru заявил юрист Александр Хаминский.
Ранее Марьяна Ро рассказала, что ее бывший возлюбленный Иван Гай принуждал ее к сексу. По словам девушки, это произошло в Японии, когда ей было 14 лет, а ему — 18. Сам Рудской, как утверждает блогер, ссылался на то, что возраст согласия в Японии на тот момент составлял 13 лет. При этом Ивангай отрицает обвинения.
«С учетом того, что с момента описываемых событий прошло девять лет, вряд ли можно доказать, что секс между Рожковой и Рудским произошел в результате насилия или понуждения. В тоже время, тот факт, что Рожковой тогда было 14 лет, позволяет говорить о том, что уголовно-наказуемое деяние все-таки имело место», — сказал Хаминский.
Юрист напомнил, что в России возраст согласия по закону наступает в 16 лет.
«Таким образом, даже с учетом согласия Рожковой на сексуальные отношения, Рудскому могло быть предъявлено обвинение в половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — добавил Хаминский.
При этом то, что Рудской является гражданином Украины, а преступление произошло на территории Японии, не имело бы значения, так как преступление совершено против гражданина РФ.
«Однако с учетом того, что срок давности по такому преступлению составляет 6 лет, привлечение Рудского к уголовной ответственности в России уже невозможно», — резюмировал юрист.