Пугачева потеряет до ₽40 тыс. пенсии из-за лишения звания народной артистки

Певица Алла Пугачева может потерять надбавку к пенсии, если ее лишат звания народной артистки СССР. Об этом aif.ru рассказала советская и российская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко.
«Она может получать надбавку к пенсии. Но это предусмотрено не во всех регионах. Если она прописана в Москве, то ей добавят около 40 тысяч за звание народного артиста. Еще гонорары могут быть выше, если есть звание народного артиста. Больше это звание ничего от государства не дает», — сказала Драпеко.
С 1 января 2025 года в Москве пенсионерам, имеющим звание заслуженных или народных артистов, начисляют ежемесячную надбавку к страховой пенсии по старости в размере 41 995 рублей. Минимальный размер пенсии составляет 17 897 рублей. Таким образом, Пугачева может получать с января 2025 года не менее 60 тысяч рублей каждый месяц.
СМИ писали, что только по стажу Пугачевой положена пенсия в размере 60 тысяч рублей. С учетом надбавок, выплата может превышать 100 тысяч рублей.