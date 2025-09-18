Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пугачева потеряет до ₽40 тыс. пенсии из-за лишения звания народной артистки

Из-за ее слов в интервью о Джохаре Дудаеве Пугачеву требуют лишить звания народной артистки. В таком случае она может потерять надбавки к пенсии и место на престижном кладбище.

Источник: Аргументы и факты

Певица Алла Пугачева может потерять надбавку к пенсии, если ее лишат звания народной артистки СССР. Об этом aif.ru рассказала советская и российская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко.

«Она может получать надбавку к пенсии. Но это предусмотрено не во всех регионах. Если она прописана в Москве, то ей добавят около 40 тысяч за звание народного артиста. Еще гонорары могут быть выше, если есть звание народного артиста. Больше это звание ничего от государства не дает», — сказала Драпеко.

С 1 января 2025 года в Москве пенсионерам, имеющим звание заслуженных или народных артистов, начисляют ежемесячную надбавку к страховой пенсии по старости в размере 41 995 рублей. Минимальный размер пенсии составляет 17 897 рублей. Таким образом, Пугачева может получать с января 2025 года не менее 60 тысяч рублей каждый месяц.

СМИ писали, что только по стажу Пугачевой положена пенсия в размере 60 тысяч рублей. С учетом надбавок, выплата может превышать 100 тысяч рублей.