Пугачева потеряет до ₽40 тыс. пенсии из-за лишения звания народной артистки

«Она может получать надбавку к пенсии. Но это предусмотрено не во всех регионах. Если она прописана в Москве, то ей добавят около 40 тысяч за звание народного артиста. Еще гонорары могут быть выше, если есть звание народного артиста. Больше это звание ничего от государства не дает», — сказала Драпеко.