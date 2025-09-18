В российском регионе выявлен самый высокий уровень заболеваемости наркоманией

Хабаровский край возглавил печальный рейтинг российских регионов по количеству первично диагностированных случаев наркологической зависимости в 2024 году. Соответствующая информация была обнародована Министерством здравоохранения Российской Федерации, о чем сообщает РИА «Новости».
Уровень заболеваемости в данном регионе достиг показателя 19,6 случаев на 100 тысяч населения. Вторую позицию в этом списке занимает Новосибирская область с результатом 18,4, а третью — Свердловская область с показателем 17,7.
В число пяти антилидеров также вошли Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7). Далее расположились Рязанская область (15,2), Новгородская область (15), Алтайский край и Еврейская автономная область (по 13,7).
Наименьшие значения зафиксированы в Чувашской Республике (1,4), Белгородской области (3,2) и Оренбургской области (3,4). В Ненецком и Чукотском автономных округах новых случаев наркомании в текущем году выявлено не было.
Читайте также: Мужчина неожиданно нашел в своем подвале проживавшего там наркомана.