Новые спортивные площадки появляются во Владивостоке

Как рассказали в администрации города, на сегодняшний день уже полностью готовы пять площадок, которые посещают горожане. Обновленные пространства появились на улицах Хабаровской, Суханова, Сипягина, Морозова и 2-й Поселковой.
Совсем скоро к ним присоединится многофункциональная площадка на Черемуховой, 22. Здесь установили хоккейную коробку, которая зимой превратится в каток, а летом будет использоваться для игр в стритбол. Дополнительно смонтированы тренажеры под навесом, зона для воркаута и ниндзя-спорта, небольшой скалодром и полоса препятствий для детей. Строителям осталось только уложить резиновое покрытие, и площадка откроется для всех желающих.
Близка к завершению и площадка на Каштановой, 11. Она станет универсальной зоной для активного отдыха. На ней оборудуют поле для мини-футбола и хоккея, установят баскетбольные кольца и современные тренажеры. Как и на Черемуховой, площадку оснастят системой освещения, чтобы заниматься спортом можно было в темное время суток, а также информационными стендами с рекомендациями по использованию оборудования.
Работы продолжаются еще на двух адресах: проспект 100-летия Владивостока, 135 и Колесника, 5. Уже выполнены планировочные работы и проложена ливневая канализация, впереди асфальтирование и монтаж покрытия.
Всего в 2025 году в столице Приморья откроется десять современных спортивных площадок. Они создаются на средства казначейского кредита в рамках мастер-плана развития Владивостока. Завершить работы планируется до конца ноября.