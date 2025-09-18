Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые спортивные площадки появляются во Владивостоке

В столице Дальнего Востока подходит к завершению капитальный ремонт сразу нескольких спортивных объектов, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в администрации города, на сегодняшний день уже полностью готовы пять площадок, которые посещают горожане. Обновленные пространства появились на улицах Хабаровской, Суханова, Сипягина, Морозова и 2-й Поселковой.

Совсем скоро к ним присоединится многофункциональная площадка на Черемуховой, 22. Здесь установили хоккейную коробку, которая зимой превратится в каток, а летом будет использоваться для игр в стритбол. Дополнительно смонтированы тренажеры под навесом, зона для воркаута и ниндзя-спорта, небольшой скалодром и полоса препятствий для детей. Строителям осталось только уложить резиновое покрытие, и площадка откроется для всех желающих.

Близка к завершению и площадка на Каштановой, 11. Она станет универсальной зоной для активного отдыха. На ней оборудуют поле для мини-футбола и хоккея, установят баскетбольные кольца и современные тренажеры. Как и на Черемуховой, площадку оснастят системой освещения, чтобы заниматься спортом можно было в темное время суток, а также информационными стендами с рекомендациями по использованию оборудования.

Работы продолжаются еще на двух адресах: проспект 100-летия Владивостока, 135 и Колесника, 5. Уже выполнены планировочные работы и проложена ливневая канализация, впереди асфальтирование и монтаж покрытия.

Всего в 2025 году в столице Приморья откроется десять современных спортивных площадок. Они создаются на средства казначейского кредита в рамках мастер-плана развития Владивостока. Завершить работы планируется до конца ноября.