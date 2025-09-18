Новые спортивные площадки появляются во Владивостоке

Близка к завершению и площадка на Каштановой, 11. Она станет универсальной зоной для активного отдыха. На ней оборудуют поле для мини-футбола и хоккея, установят баскетбольные кольца и современные тренажеры. Как и на Черемуховой, площадку оснастят системой освещения, чтобы заниматься спортом можно было в темное время суток, а также информационными стендами с рекомендациями по использованию оборудования.