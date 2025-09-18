В Пензенской области введен режим опасности беспилотников

Срочная новость На территории Пензенской области введен режим опасности БПЛА. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем telegram-канале. Для безопасности граждан также введены временные ограничения в работе мобильного интернета.
