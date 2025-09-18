Ричмонд
В Пензенской области введен режим опасности беспилотников

На территории Пензенской области введен режим опасности БПЛА. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем telegram-канале. Для безопасности граждан также введены временные ограничения в работе мобильного интернета.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
