Ученые выяснили, почему таблетки от давления не всегда помогают

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ученые Сеченовского Университета выяснили, что тревожные и депрессивные расстройства не просто сопровождают гипертонию, но и делают ее неуправляемой, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
«Риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, которые ежегодно уносят жизни миллионов людей, повышает артериальная гипертензия — стойкое повышение давления. А каждый десятый пациент с гипертонией сталкивается с тем, что препараты перестают действовать. Исследования ученых Сеченовского Университета показывают: тревожные и депрессивные расстройства не просто сопровождают гипертонию, но и делают ее неуправляемой», — сообщили в учебном заведении.
Там добавили, что среди гипертоников 36,8% людей страдают тревожно-депрессивными расстройствами. Они запускают в организме сразу несколько опасных процессов. Так, например, кровь становится более густой, из-за чего растет риск образования тромбов, включается «реакция на стресс», то есть сердце бьется чаще и растет уровень глюкозы в крови. Помимо того, выбрасываются гормоны стресса и кортизол, что приводит к системному воспалению и мешает сердцу качать кровь.
В учебном заведении пояснили, что среди пожилых людей тревога повышает риск гипертензии в 3,6 раза у мужчин и в 6,8 раза у женщин, а у людей среднего возраста — в 1,8 раза.
«Как показали исследования под руководством профессора Беатрисы Волель, у половины пациентов с гипертонией и тревогой нередко возникают фобии — постоянный страх инфаркта или инсульта, навязчивая привычка измерять давление, концентрация на малейших ощущениях в груди. А паника провоцирует новые скачки давления. В итоге создается замкнутый круг», — сообщили в пресс-службе.
В вузе добавили, что 40% пациентов демонстрируют внешнее равнодушие и нарочито отрицают болезнь, но тоже подвержены страхам. Вытеснение же мыслей о болезни мешает человеку адекватно следить за здоровьем.
Сочетание депрессии и повышенного давления тоже опасно, оно увеличивает вероятность инсульта в 2,5 раза.
«Главная проблема, которая возникает при депрессии — низкая приверженность лечению. Как показывает практика, пациенты с депрессией часто игнорируют рекомендации врачей, полагаясь на сомнительные источники, советы знакомых и народную медицину, что ведет к осложнениям», — отметила профессор, директор Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского, профессор кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета Беатриса Волель.