Ученые выяснили, почему таблетки от давления не всегда помогают

Там добавили, что среди гипертоников 36,8% людей страдают тревожно-депрессивными расстройствами. Они запускают в организме сразу несколько опасных процессов. Так, например, кровь становится более густой, из-за чего растет риск образования тромбов, включается «реакция на стресс», то есть сердце бьется чаще и растет уровень глюкозы в крови. Помимо того, выбрасываются гормоны стресса и кортизол, что приводит к системному воспалению и мешает сердцу качать кровь.