Посольство РФ прокомментировало причастность к дезинформации об убийстве Кирка

В посольстве назвали неприемлемым разжигание антироссийской истерии на фоне убийства Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Использование убийства консервативного американского политика Чарли Кирка для разжигания антироссийской истерии является неприемлемым. На это указал пресс-секретарь посольства РФ в США Андрей Бондарев, комментируя заявления представителей американских властей о якобы попытках «ботов и РФ и Китая» использовать гибель Кирка для эскалации напряжения в соцсетях.

Дипломат напомнил, что Россия «не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая США». Эти слова Бондарева приводит РИА Новости.

Напомним, 10 сентября в США был застрелен Чарли Кирк. Трагедия произошла в кампусе университета в Юте, когда американский активист отвечал на вопросы студентов. Он был серьёзно ранен в шею и умер в больнице.

Накануне американцу Тайлеру Робинсону официально предъявили обвинение в умышленном убийстве сторонника президента США Дональда Трампа и активиста Чарли Кирка. Теперь ему может грозить смертная казнь.

При этом президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам с призывом не реагировать на убийство консервативного активиста Чарли Кирка насилием.

