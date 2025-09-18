Посольство РФ прокомментировало причастность к дезинформации об убийстве Кирка

Использование убийства консервативного американского политика Чарли Кирка для разжигания антироссийской истерии является неприемлемым. На это указал пресс-секретарь посольства РФ в США Андрей Бондарев, комментируя заявления представителей американских властей о якобы попытках «ботов и РФ и Китая» использовать гибель Кирка для эскалации напряжения в соцсетях.
Дипломат напомнил, что Россия «не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая США». Эти слова Бондарева приводит РИА Новости.
Напомним, 10 сентября в США был застрелен Чарли Кирк. Трагедия произошла в кампусе университета в Юте, когда американский активист отвечал на вопросы студентов. Он был серьёзно ранен в шею и умер в больнице.
Накануне американцу Тайлеру Робинсону официально предъявили обвинение в умышленном убийстве сторонника президента США Дональда Трампа и активиста Чарли Кирка. Теперь ему может грозить смертная казнь.
При этом президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам с призывом не реагировать на убийство консервативного активиста Чарли Кирка насилием.