Новую теплотрассу начали строить в Хабаровске

Энергетики Хабаровских тепловых сетей АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) приступили к реализации проекта по строительству новой теплотрассы-перемычки «Авангард», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе компании.
Инвестиции в проект оцениваются в более 2,6 млрд рублей. Новая теплосеть соединит существующие ТМ-11 и ТМ-14, что позволит переключать потребителей в разных частях города между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Также она позволит обеспечить теплом и горячей водой перспективный жилой микрорайон краевой столицы «Дальневосточный квартал».
В рамках первого этапа подготовлена подъездная дорога для строительной техники параллельно улице Производственной. Дальше начнется подготовка свайного основания и монтаж 330 метров трубопровода в заводской цинковой изоляции.
«Проект рассчитан на несколько лет и включает в себя модернизацию насосных станций, реконструкцию существующих теплосетей, а также монтаж новых технологичных трубопроводов. Он рассчитан на несколько лет и реализовываться будет поэтапно. После его завершения значительно вырастет надежность теплоснабжения города. Кроме того, появится возможность минимизировать отключения горячей воды у потребителей», — сказал заместитель главного инженера СП «Хабаровские тепловые сети» Антон Чупов.
Монтаж трубопроводов на ул. Производственной не затронет схему теплоснабжения города, поэтому строительные работы могут продолжаться даже в осенне-зимний период.
Напомним, на подготовку магистральных теплосетей к зиме в Хабаровске направлено порядка 1 млрд рублей. Энергетики заменят 7,5 км трубопроводов, из которых 75% уже смонтировано.