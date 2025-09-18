Новую теплотрассу начали строить в Хабаровске

«Проект рассчитан на несколько лет и включает в себя модернизацию насосных станций, реконструкцию существующих теплосетей, а также монтаж новых технологичных трубопроводов. Он рассчитан на несколько лет и реализовываться будет поэтапно. После его завершения значительно вырастет надежность теплоснабжения города. Кроме того, появится возможность минимизировать отключения горячей воды у потребителей», — сказал заместитель главного инженера СП «Хабаровские тепловые сети» Антон Чупов.