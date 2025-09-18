Ричмонд
«Без штанов не оставим!»: РЭК успокоил омичей по поводу роста тарифов на будущий год

При этом ресурсоснабжающие организации запросили увеличение платы за свои услуги в 2026 году до 220% от текущих показателей.

Источник: Комсомольская правда

На регулирование на 2026 год в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения вышли 238 омских организаций, озвучив свои предложения по росту тарифов на вторую половину будущего года. Отдельные предприятия запросили рост тарифов до 220% от текущих показателей, сообщает телеграм-канал «РЭК Омской области».

«На регулирование на 2026 год в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения вышли 238 организаций. В сфере водоснабжения — 97 организаций, в сфере водоотведения — 36 и в сфере теплоснабжения — 105 организаций. Предприятия озвучили свои предложения по росту тарифов на вторую половину будущего года, которые составили от 20 до 220%», — говорится в сообщении ведомства.

При этом, РЭК Омской области успокоил омичей, сообщив, что в тарифах останутся только подтвержденные затраты, необходимые исключительно для обеспечения бесперебойного снабжения жителей региона качественными коммунальными услугами.