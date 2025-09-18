«Без штанов не оставим!»: РЭК успокоил омичей по поводу роста тарифов на будущий год

«На регулирование на 2026 год в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения вышли 238 организаций. В сфере водоснабжения — 97 организаций, в сфере водоотведения — 36 и в сфере теплоснабжения — 105 организаций. Предприятия озвучили свои предложения по росту тарифов на вторую половину будущего года, которые составили от 20 до 220%», — говорится в сообщении ведомства.