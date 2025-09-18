Посольство РФ следит за ситуацией с Денисом Постовым, задержанным в США

Посольство РФ в Вашингтоне следит за ситуацией с гражданином России Денисом Постовым, задержанным иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), сообщили журналистам в российской дипмиссии.
Ведомство задержало мужчину якобы из-за нарушений условий нахождения на американской территории.
«Посольство в курсе ситуации и следит за ней», — отметили в дипломатическом представительстве.
Адвокат Уильям Коффилд, слова которого приводит РИА Новости, уточнил теперь его подзащитный предстанет перед американским миграционным судом.
Напомним, в сентябре 2024 года бизнесмен и изобретатель Постовой был задержан и арестован в США по обвинению в якобы незаконном экспорте микроэлектроники для военных нужд, в том числе для производства БПЛА. Суд перевел обвиняемого под домашний арест. Мужчина должен был находиться в доме своего друга в американском штате Флорида.