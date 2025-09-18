Россиянам объяснили, кого начальник может «заразить» стрессом

Психолог также объяснила, что если в коллективе есть люди, склонные к эмоциональной зависимости, такие как «жертвы» в токсичных отношениях, они могут усиливать этот процесс. Даже если начальник не проявляет агрессии напрямую, его подавленное настроение может передаться всем вокруг, ухудшая атмосферу в команде.