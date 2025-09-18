Россиянам объяснили, кого начальник может «заразить» стрессом

Стресс — неотъемлемая часть жизни каждого из нас, особенно в рабочей обстановке. Настроение и поведение начальника могут «заразить» весь коллектив. Психолог и психодиагност Анна Сухова рассказала KP.RU, кто более восприимчив к стрессу своего руководителя.
— Эмпатия — это важный фактор, который влияет на «инфицирование» стрессом, дурным настроением начальника. Сама по себе эмпатия — это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека. Но все же эмпатичные люди сильнее зависят от настроения начальника, — отметила эксперт.
Психолог также объяснила, что если в коллективе есть люди, склонные к эмоциональной зависимости, такие как «жертвы» в токсичных отношениях, они могут усиливать этот процесс. Даже если начальник не проявляет агрессии напрямую, его подавленное настроение может передаться всем вокруг, ухудшая атмосферу в команде.
— Ваш начальник не господин, а вы не раб. Вы — специалист, мастер своего дела. И вы точно знаете профессиональную сферу деятельности. И уж точно не должны зависеть от эмоциональных качелей своего руководителя, — подчеркнула специалист.