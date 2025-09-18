Океанолог Таврический объяснил нашествие акул на пляжи Египта и Мальдив

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический объяснил, с чем может быть связано появление акул вблизи египетских и мальдивских пляжей.
«Возможно, запасы рыбные сократились, количество объектов охоты уменьшилось. Еще как вариант, появление акул у пляжей может быть связано с деятельностью отелей, которых много там на курортах. То есть отели могут вбрасывать еду в море, привлекающую хищников», — сказал Таврический.
При этом океанолог констатировал, что наличие акул в непосредственной близости от пляжей — обычное дело, такое происходило и ранее, и довольно часто.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на египетских курортах Хургада и Макади закрывали пляжи из-за акул. Отмечалось, что в зону риска попали почти десять гостиничных комплексов.
Кроме того, акулы были замечены у берегов роскошных островных курортов на Мальдивах, где также вводились в связи с нашествием хищников некоторые ограничения по купанию.