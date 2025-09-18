Ричмонд
В России изменятся требования к военной форме

К 2027 году производство обмундирования должно быть полностью локализовано на территории РФ.

Источник: Аргументы и факты

С 2026 года форма для российских военнослужащих должна изготавливаться исключительно отечественными организациями, а уже к 2027 — и из тканей российского производства. Такие требования содержатся в указе президента РФ Владимира Путина, с которым ознакомилось РИА Новости.

Документ касается порядка закупки вещевого имущества для нужд Вооружённых сил России в рамках контрактной системы и государственного оборонного заказа. Президент поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу принять меры для перехода на использование полностью российских производственных мощностей и материалов.

Целью инициативы названо исключение закупок иностранной формы и тканей для нужд армии. Таким образом, к 2027 году производство обмундирования должно быть полностью локализовано на территории России, включая как пошив, так и выпуск необходимых материалов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин внес изменения в ношение военной формы. В частности, теперь для высших офицеров ВС РФ и Росгвардии предусмотрены брюки с кантами и лампасами определенных цветов.