В России изменятся требования к военной форме

С 2026 года форма для российских военнослужащих должна изготавливаться исключительно отечественными организациями, а уже к 2027 — и из тканей российского производства. Такие требования содержатся в указе президента РФ Владимира Путина, с которым ознакомилось РИА Новости.
Документ касается порядка закупки вещевого имущества для нужд Вооружённых сил России в рамках контрактной системы и государственного оборонного заказа. Президент поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу принять меры для перехода на использование полностью российских производственных мощностей и материалов.
Целью инициативы названо исключение закупок иностранной формы и тканей для нужд армии. Таким образом, к 2027 году производство обмундирования должно быть полностью локализовано на территории России, включая как пошив, так и выпуск необходимых материалов.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин внес изменения в ношение военной формы. В частности, теперь для высших офицеров ВС РФ и Росгвардии предусмотрены брюки с кантами и лампасами определенных цветов.