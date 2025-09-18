Школьник из Курахово научился собирать компьютер, прячась от обстрелов ВСУ

«Когда мы были в подвале, я разобрал свой компьютер в первый раз и начал просто… собирать на скорость. И вот сейчас, когда появился более-менее свет, я начал его собирать полностью, начал его запускать, выявлять всякие проблемы и решать их. Это, наверное, четыре минуты», — сказал Кирилл.