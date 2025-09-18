Школьник из Курахово научился собирать компьютер, прячась от обстрелов ВСУ

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Десятиклассник из Курахово Кирилл рассказал РИА Новости, как научился собирать компьютер на скорость, укрываясь с родителями в подвале во время боев в городе.
«Когда мы были в подвале, я разобрал свой компьютер в первый раз и начал просто… собирать на скорость. И вот сейчас, когда появился более-менее свет, я начал его собирать полностью, начал его запускать, выявлять всякие проблемы и решать их. Это, наверное, четыре минуты», — сказал Кирилл.
Он добавил, что благодаря полученному навыку сборки определился с будущей профессией, связанной с ремонтом и сборкой персональных компьютеров. Школьник планирует в будущем поступить в донецкую школу, при этом наверстав пропущенную российскую программу.
Об освобождении Курахово сообщалось 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.