Посольство РФ в США отвергло причастность к дезинформации об убийстве активиста

Посольство России в США опровергло предположения о причастности Москвы к распространению дезинформации, связанной с убийством американского активиста Чарли Кирка. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Андрея Бондарева.
— Считаем неприемлемым использовать эту трагедию как предлог для разжигания антироссийской истерии, — заявил Бондарев.
Он подчеркнул, что Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая США, передает AP.
Ранее в издании была представлена версия о причастности ботов, якобы связанных с Россией, Китаем и Ираном, к распространению недостоверной информации об убийстве. Официальных доказательств представлено не было.
Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления в университетском кампусе, пуля попала в шею. После стрельбы на месте началась паника, и люди стали разбегаться в разные стороны. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Кирк.