Посольство РФ в США отвергло причастность к дезинформации об убийстве активиста

Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления в университетском кампусе, пуля попала в шею. После стрельбы на месте началась паника, и люди стали разбегаться в разные стороны. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Кирк.