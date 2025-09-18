Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ в США отвергло причастность к дезинформации об убийстве активиста

Посольство России в США опровергло предположения о причастности Москвы к распространению дезинформации, связанной с убийством американского активиста Чарли Кирка. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Андрея Бондарева.

Посольство России в США опровергло предположения о причастности Москвы к распространению дезинформации, связанной с убийством американского активиста Чарли Кирка. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Андрея Бондарева.

— Считаем неприемлемым использовать эту трагедию как предлог для разжигания антироссийской истерии, — заявил Бондарев.

Он подчеркнул, что Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая США, передает AP.

Ранее в издании была представлена версия о причастности ботов, якобы связанных с Россией, Китаем и Ираном, к распространению недостоверной информации об убийстве. Официальных доказательств представлено не было.

Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления в университетском кампусе, пуля попала в шею. После стрельбы на месте началась паника, и люди стали разбегаться в разные стороны. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Кирк.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше