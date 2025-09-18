Ричмонд
Ростовскую область массово атаковали беспилотники ВСУ

Средства ПВО уничтожили несколько украинских дронов. БПЛА были сбиты в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Средства ПВО уничтожили несколько украинских дронов. БПЛА были сбиты в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

