Ростовскую область массово атаковали беспилотники ВСУ

Срочная новость Средства ПВО уничтожили несколько украинских дронов. БПЛА были сбиты в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
