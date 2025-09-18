Посольство РФ следит за ситуацией с арестом россиянина Постового в США

Накануне юрист сообщил, что сейчас Постовой находится в центре задержания в Фармвилле (штат Вирджиния). При том, что его должны были перевести под домашний арест. До того, как его могли освободить, сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США пришли и забрали его из тюрьмы и доставили в центр содержания службы.