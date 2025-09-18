Ричмонд
Посольство РФ следит за ситуацией с арестом россиянина Постового в США

Дипмиссися РФ в США следит за историей с арестом Постового.

Источник: Комсомольская правда

Российское посольство следит за ситуацией в связи с задержанием иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) россиянина Дениса Постового. Об этом со ссылкой на дипмиссию РФ в Соединенных Штатах Америки сообщили РИА Новости.

«Посольство в курсе ситуации и следит за ней», — сообщил собеседник агентства.

По словам адвоката Уильяма Коффилда, ICE обвиняет Потового в якобы нарушениях условий нахождения в стране, а также в «контрабанде и отмывании денег». Он был задержан 16 сентября 2024 года. Вскоре россиянин предстанет перед американским миграционным судом.

Накануне юрист сообщил, что сейчас Постовой находится в центре задержания в Фармвилле (штат Вирджиния). При том, что его должны были перевести под домашний арест. До того, как его могли освободить, сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США пришли и забрали его из тюрьмы и доставили в центр содержания службы.