Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 километра

Облако пепла движется в юго-западном направлении вглубь полуострова.

Источник: Аргументы и факты

На Камчатке зафиксирован мощный выброс пепла из вулкана Шивелуч. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, столб пепла поднялся на высоту до 4 километров. Его шлейф протянулся примерно на 40 километров к западу от вулкана.

В связи с повышенной активностью Шивелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности. Такой уровень указывает на угрозу для местных авиарейсов и требует повышенного контроля за ситуацией.

В региональном управлении МЧС сообщили, что облако пепла движется в юго-западном направлении вглубь полуострова. Населённые пункты на его пути отсутствуют, однако специалисты не исключают вероятности выпадения небольшого количества пепла в селе Майском и посёлке Ключи, если изменится направление ветра.

Ранее на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6. Очаг находился на глубине 24,6 километра.