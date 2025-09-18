Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 километра

На Камчатке зафиксирован мощный выброс пепла из вулкана Шивелуч. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, столб пепла поднялся на высоту до 4 километров. Его шлейф протянулся примерно на 40 километров к западу от вулкана.
В связи с повышенной активностью Шивелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности. Такой уровень указывает на угрозу для местных авиарейсов и требует повышенного контроля за ситуацией.
В региональном управлении МЧС сообщили, что облако пепла движется в юго-западном направлении вглубь полуострова. Населённые пункты на его пути отсутствуют, однако специалисты не исключают вероятности выпадения небольшого количества пепла в селе Майском и посёлке Ключи, если изменится направление ветра.
Ранее на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6. Очаг находился на глубине 24,6 километра.