Полковник Баранец сообщил о критическом положении ВСУ на двух направлениях

Полковник указал, что отставки в рядах ВСУ свидетельствуют о том, что дела у российской армии на этих направлениях идут хорошо. Речь, в частности, про запорожское и новопавловское направления.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины находятся в бедственном положении на направлениях, командующих которыми главком ВСУ Александр Сырский недавно отправил в отставку. Об этом aif.ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее Сырский снял с должностей командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина, допустивших «упущения в управлении войсками», которые привели к потерям личного состава и утрате территорий на запорожском и новопавловском (Днепропетровская область) направлениях.

«Чем лучше идут дела у российской армии на том или ином участке фронта, тем чаще снимают с должности командиров и бригад, и дивизий, и целых корпусов ВСУ. Это свидетельство того, что на этих направлениях украинская армия терпит поражение», — сказал Баранец.

Он добавил, что российские военные ведут активные боевые действия именно на этих двух направлениях.

«Все резервы, которые туда подбрасывал Сырский, мы спокойно пережевываем», — заключил собеседник aif.ru.