Жителям Башкирии пообещали погоду без осадков с ночными заморозками

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие дни. По их словам, сегодня, 18 сентября, осадков не ожидается. Ветер будет менять направление и останется слабым, хотя днем возможны отдельные порывы, а воздух прогреется до +16…+21 градуса.
В пятницу, 19 сентября, сохранится сухая погода без осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Ночная температура составит +4…+9 градусов, а в восточных районах снова возможны заморозки до −2 градусов. Днем будет достаточно тепло — +16…+21 градус.
Суббота, 20 сентября, будет сухой, осадков не предвидится, ветер слабый и переменный. Ночью ожидается +4…+9 градусов, в восточных районах — до −2 градусов. Дневная температура сохранится на комфортном уровне +16…+21 градус.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.