Жителям Башкирии пообещали погоду без осадков с ночными заморозками

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие дни. По их словам, сегодня, 18 сентября, осадков не ожидается. Ветер будет менять направление и останется слабым, хотя днем возможны отдельные порывы, а воздух прогреется до +16…+21 градуса.