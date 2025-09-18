Отбили вражеские ракеты: удар остановил тайный завод Зеленского

Удар по секретному заводу ВСУ в городе Смела Черкасской области оставил украинскую армию без систем наведения для ракет и средств противовоздушной обороны. На предприятии началась паника.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал aif.ru, что производили для ВСУ на секретном заводе и как паника на предприятии отразится на ходе СВО.
«Удар» по украинским ракетчикам и артиллеристам.
Украинский завод в городе Смела попал под удар в ночь на 17 сентября. Предприятие, специализировавшееся на радиоэлектронном оборудовании, выпускало компоненты для беспилотников и систем наведения. После серии ударов — всего их было пять — были зафиксированы отключения электроэнергии.
Генерал Попов уточнил, что, кроме компонентов для БПЛА, на заводе могли производить различное оборудование для украинских систем ПВО и ракет. Последние, к слову, после полного оснащения ВСУ могли запускать в сторону РФ.
«Там могли производить прицелы, дальномеры, в том числе лазерные, которые используются и артиллеристами, и ракетчиками, и системами ПВО. Это достаточно широкий круг продукции, который может быть внедрен в военный процесс. Даже танковые системы и разведывательные», — отметил он.
По словам Попова, удар по заводу означает то, что внутри производили что-то действительно важное для ВСУ.
«В том числе и бороться с беспилотниками нужно не только на линии боевого соприкосновения, но и на этапе их производства», — добавил военный.
«Ослепили» украинские ракеты.
Точные удары военных по украинскому заводу буквально «ослепили» ракеты ВСУ. По словам Попова, производство систем наведения в результате ночной атаки полностью не остановится, но замедлится. Военный эксперт уточнил, что время — важный ресурс для боевиков ВСУ и с каждым таким ударом они его все больше лишаются.
«Безусловно, это скажется на возможностях ВСУ в зоне спецоперации. Совсем без оборудования они не останутся, наверняка, у них есть запасы на складах. Производство работало на пределе возможностей, чтобы и выпускать на линию боевого соприкосновения, и складировать на будущие нужды. Поэтому складские запасы пока будут еще работать», — отметил Попов.
Генерал добавил, что полностью остановить производство какого-либо военного компонента практически невозможно, да и не целесообразно, однако затормозить процесс — можно.
Попов подчеркнул, что запустить процесс заново после некоего удара гораздо сложнее.
Паника и трясущиеся руки.
Генерал Попов в разговоре с aif.ru рассказал, что ВСУ предстоит не только заново наладить производство после удара, но и решить кадровые вопросы. Он отметил, что оказанное на украинских специалистов психологическое давление будет действовать еще некоторое время.
В частности, он сообщил, что в течение нескольких дней им придется стоять у станка с «трясущимися руками».
«Удары по заводу затормозят поставки. Пока они заново запустят все циклы, пока успокоят своих токарей, сварщиков, электросварщиков… Они ощущают психологическое давление, у работающих на ВСУ специалистов руки еще два-три дня после налета будут трястись», — добавил он.
Ранее генерал Попов сообщил, что «Герани» разнесли базу в Чернигове за обстрел приграничья РФ.