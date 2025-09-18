В МАИ создали инновационный имитатор электроракетных двигателей спутников

По словам заместителя директора по развитию Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ Александра Богатого, потребность в имитаторах электроракетных двигателей может существенно вырасти в ближайшие годы. «Потребность в имитаторах ЭРД существует и сейчас, но в ближайшие годы она может существенно вырасти. Это связано с ведущейся в стране разработкой многоспутниковых группировок, в которых каждый аппарат будет оснащен двигательной установкой», — отметил он.