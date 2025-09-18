Ричмонд
Отдал все деньги: Газманов хотел инвестировать в парки, но остался ни с чем

Певец Газманов хотел инвестировать в детские парки, но в итоге лишился своих сбережений. Деньги он передал бизнесмену Саркисяну, который сейчас находится в СИЗО по делу о мошенничестве.

Источник: Аргументы и факты

Певец Олег Газманов отдал обвиняемому на сегодняшний день в мошенничестве бизнесмену Геворку Саркисяну крупную сумму денег для дальнейшего инвестирования и остался ни с чем. Об обстоятельствах дела aif.ru рассказал юрист семьи артиста Роман Кузьмин.

Газманов хотел инвестировать в детские парки.

«Ориентировочно в 2016 году Саркисян познакомился с семьёй Олега Михайловича, представился как крупный бизнесмен, который ведет серьёзные проекты по всему миру — и в Европе, и в Соединенных Штатах. Отношения состоялись, и он умудрился, скажем так, завоевать доверие семьи. В 2019 году Саркисян предложил Олегу Михайловичу передать ему крупную сумму денежных средств, которую он готов был сам лично проинвестировать», — отметил Кузьмин.

Инвестиции касались сети детских развлекательных парков.

«Саркисян сказал, что входит в компанию, которая управляет этими объектами. И поскольку предлог достаточно был таким светлым, хорошим, все-таки дети, Олег Михайлович согласился и предоставил крупную сумму денег. Был составлен договор займа», — отметил Кузьмин.

Прошло время, никаких подвижек по проекту не было, и Газманов попросил Саркисяна вернуть деньги, однако тот сказал, что куда-то вложил их, при этом ни одного соответствующего документа не предоставил.

Газманов пытался вернуть деньги четыре года.

Артист пытался вернуть свои деньги в течение четырех лет.

«Поскольку Олег Михайлович сам по себе не конфликтный человек, он в течение четырех лет пытался с Саркисяном мирно договориться, проводил с ним встречи. Но получал каждый раз один и тот же результат — обещание, что деньги будут возвращены, но в итоге Саркисян обманул. Стало ясно, что он просто вводит в заблуждение и дает пустые обещания», — отметил Кузьмин.

Тогда Газманов написал заявление в Следственный комитет.

Сейчас Саркисян заключен под стражу в Москве. В отношении Саркисяна нео возбуждено четыре уголовных дела. Среди потерпевших в том числе супруга Олега Газманова и сын.

Газманов боится, что Саркисяну удастся скрыться в США.

Сторона защиты Олега Газманова опасается, что Саркисян может сбежать из России в США.

По словам Кузьмина, обвиняемый в мошенничестве является гражданином России лишь формально и давно проживает с семьей в Соединенных Штатах.

«Решением суда в отношении Саркисяна была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его направили в следственный изолятор дожидаться постановления приговора суда по его делу. Однако впоследствии его защита обжаловала заключение под стражу, и 6 августа этого года Мосгорсуд изменил меру пресечения на домашний арест», — рассказал Кузьмин.

После этого, добавил юрист, благодаря действиям сотрудников Следственного комитета, Саркисян вновь был задержан и вновь заключен в изолятор.

«Однако защита обвиняемого повторно обжаловала заключение под стражу, и 24 сентября в 9 утра в Мосгорсуде состоится заседание. В чем наша тревога? Мы очень обеспокоены и очень опасаемся того, что суд вновь изменит меру пресечения и отпустит Саркисяна под домашний арест. В этом случае, к сожалению, он может сбежать из России в США, и тогда мы его никогда уже оттуда не вытащим. В итоге Олег Михайлович потеряет деньги. Мы не понимаем, что происходит, не понимаем, почему Саркисяна в прошлый раз отпустили», — сказал Кузьмин.

Газманов отдал Саркисяну заработанное за всю жизнь.

Артист передал Саркисяну собственные денежные накопления, которые зарабатывал всю жизнь, отметил юрист.

«Размер суммы я не могу назвать, но могу сказать, что это деньги, которые Олег Михайлович всю свою жизнь зарабатывал, выступая на концертах. Понимаете, это все его значительные накопления», — отметил Кузьмин.

Саркисяну на сегодняшний может грозить до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.