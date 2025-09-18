Отдал все деньги: Газманов хотел инвестировать в парки, но остался ни с чем

«Однако защита обвиняемого повторно обжаловала заключение под стражу, и 24 сентября в 9 утра в Мосгорсуде состоится заседание. В чем наша тревога? Мы очень обеспокоены и очень опасаемся того, что суд вновь изменит меру пресечения и отпустит Саркисяна под домашний арест. В этом случае, к сожалению, он может сбежать из России в США, и тогда мы его никогда уже оттуда не вытащим. В итоге Олег Михайлович потеряет деньги. Мы не понимаем, что происходит, не понимаем, почему Саркисяна в прошлый раз отпустили», — сказал Кузьмин.