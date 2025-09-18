Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник Баранец: в ВСУ еще активнее полетят головы из-за неудач на фронте

Виктор Баранец прогнозирует усиление кадровой нестабильности среди командования ВСУ после недавних поражений и увольнений высокопоставленных офицеров, подчеркивая ухудшение ситуации на ключевых фронтах конфликта.

Источник: Аргументы и факты

В Вооруженных силах Украины в ближайшее время начнется «кадровая чехарда» из-за провалов в зоне боевых действий, заявил aif.ru военный обозреватель, полковник Виктор Баранец.

Ранее Сырский снял с должностей командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина, допустивших «упущения в управлении войсками», которые привели к потерям личного состава и утрате территорий на запорожском и новопавловском (Днепропетровская область) направлениях.

«Кадровая чехарда в рядах ВСУ будет становиться все сильнее с ухудшением их положения в зоне боевых действий. У нас есть успехи и на запорожском направлении, и на харьковском, и на сумском, и на донецком направлении. В общем, ждем новых отставок командиров украинских корпусов», — сказал Баранец.

Полковник добавил, что положение украинской армии на запорожском и новопавловском направлениях критическое. Резервы, которые туда подбрасывает Сырский, перемалываются нашими военными.