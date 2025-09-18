Полковник Баранец: в ВСУ еще активнее полетят головы из-за неудач на фронте

В Вооруженных силах Украины в ближайшее время начнется «кадровая чехарда» из-за провалов в зоне боевых действий, заявил aif.ru военный обозреватель, полковник Виктор Баранец.
Ранее Сырский снял с должностей командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина, допустивших «упущения в управлении войсками», которые привели к потерям личного состава и утрате территорий на запорожском и новопавловском (Днепропетровская область) направлениях.
«Кадровая чехарда в рядах ВСУ будет становиться все сильнее с ухудшением их положения в зоне боевых действий. У нас есть успехи и на запорожском направлении, и на харьковском, и на сумском, и на донецком направлении. В общем, ждем новых отставок командиров украинских корпусов», — сказал Баранец.
Полковник добавил, что положение украинской армии на запорожском и новопавловском направлениях критическое. Резервы, которые туда подбрасывает Сырский, перемалываются нашими военными.