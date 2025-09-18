Директор скандальной управляйки в Челябинске получил штраф за неухоженные дома

В Челябинске директора управляющей компании «УКИКО» оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что его фирма работала с нарушениями.
Как рассказали в региональной прокуратуре, на «УКИКО» пожаловались жители домов в Тракторозаводском районе. Горожане заявили, что управляйка не выполняет свои обязанности.
Сотрудники прокуратуры и Госжилинспекции приехали на улицы Савина и Карпенко, чтобы своими глазами увидеть, как обстоят дела.
Оказалось, что «УКИКО» не заботится о состоянии подвалов и внутридомовых сетей, не чинит крыши и не наводит чистоту во дворах.
Ранее Госжилинспекция оштрафовала «УКИКО» на 250 тыс. рублей за плохое содержание домов в Металлургическом районе Челябинска. Директор управляющей компании сейчас под домашним арестом. Его обвиняют в мошенничестве.