Вода в Хабаровском крае: каждый десятый стакан непригоден для питья

По данным Роспотребнадзора, за первое полугодие 2025 года 9,8% проб питьевой воды оказались непригодными по санитарно-химическим показателям. В прошлом году показатель был еще выше — 10,9%, но ситуация по-прежнему остается тревожной.
Особенно серьезные нарушения фиксируются в Хабаровском районе — там четверть воды в сетях (25,13%) не соответствует нормам. В Верхнебуреинском районе доля непригодной воды составила 22,5%, в Комсомольском — 20,7%.
Еще более опасной ситуация выглядит по микробиологическим показателям. Здесь доля некачественной воды выросла и достигла 13,5%. В Ванинском районе почти 40% проб не соответствуют требованиям безопасности, в Советско-Гаванском — 31,1%, в Солнечном — 17,2%.
При этом, как отмечает ведомство, 17 ресурсоснабжающих организаций в разных районах края систематически не предоставляют данные о качестве воды и уже привлекались к административной ответственности.