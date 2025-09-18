Вода в Хабаровском крае: каждый десятый стакан непригоден для питья

Еще более опасной ситуация выглядит по микробиологическим показателям. Здесь доля некачественной воды выросла и достигла 13,5%. В Ванинском районе почти 40% проб не соответствуют требованиям безопасности, в Советско-Гаванском — 31,1%, в Солнечном — 17,2%.