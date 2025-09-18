Ричмонд
В Иркутске по улице Красных Мадьяр ограничат движение до 5 октября

На участке сузят проезжую часть.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске по улице Красных Мадьяр в районе дома № 14 ограничат движение транспортных средств. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

— С 9:00 22 сентября до 18:00 5 октября на участке сузят проезжую часть, — прокомментировали в пресс-службе администрации.

Временные неудобства возникнут из-за проведения работы по устранению повреждения на тепловой сети.

Также КП-Иркутск сообщала, что по улице Сибирских Партизан закроют движение с 6:00 20 сентября до 22:00 21 сентября. Там проведут аварийно-восстановительные работы на сети водопровода.