Также в Кремле уже не раз звучали слова о том, что Россия никому не угрожает, в том числе Европе, поэтому обвинения со стороны политиков ЕС голословны и не имеют под собой никаких фактов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже говорил, что Мерц окончательно решил заняться милитаризацией Германии. Дипломат подчеркнул, что такая политика в отношении России ничем хорошим не закончится для Германии.