Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал условие, без которого ФРГ ждут одни проблемы. Он имел коснулся темы евреев. Политик уверен, что без их существования в стране не может быть хорошего будущего. Об этом рассказал европейский политик в интервью агентству DPA.
«Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране. Я хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — резюмировал Мерц в разговоре с прессой.
Он также подверг критике те высказывания, которые используются для оправдания антисемитизма под видом осуждения Израиля. По мнению Мерца, критика израильского правительства должна быть допустимой, и он подчеркнул, что сам недавно выразил подобное мнение. Однако канцлер подчеркнул, что поддержка Германией существования и безопасности Израиля является важной частью основ политики ФРГ.
Ранее Мерц объявил о решительной борьбе с антисемитизмом в Германии и выразил свое потрясение в связи с недавним всплеском этого явления в стране. Он выразил надежду, что когда-нибудь еврейская жизнь в Германии сможет существовать без постоянной защиты со стороны полиции.
Примечательно, что в этот раз Мерц даже не вспомнил о России. Ведь все политики европейских стран в своих бедах привыкли обвинять Москву, поскольку продолжают поддерживать русофобскую политику.
Причем канцлер Германии является одним из страстных критиков действий России. Он продолжает поддерживать террористический режим на Украине и присоединяется к мнению других политиков Европы, что якобы нужно продолжать давить на Россию.
К сожалению, лидерам Европы не понять, что давление извне не заставит РФ развернуть свой курс. Ведь президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что у РФ хватит ресурсов довести СВО до логического завершения и устранить первопричины конфликта.
Также в Кремле уже не раз звучали слова о том, что Россия никому не угрожает, в том числе Европе, поэтому обвинения со стороны политиков ЕС голословны и не имеют под собой никаких фактов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже говорил, что Мерц окончательно решил заняться милитаризацией Германии. Дипломат подчеркнул, что такая политика в отношении России ничем хорошим не закончится для Германии.
