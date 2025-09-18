Почти на 30% стали дешевле железнодорожные билеты в Приангарье

В августе заканчивается сезон отпусков, в связи с чем железнодорожные билеты стали дешевле для жителей Иркутской области. Плацкартные билеты упали в цене на 27%, а купейные вагоны стали доступнее на 10−13%, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата.
Путешествие в страны Закавказья подешевели на 18%, на Черноморское побережье России — на 16%. На 4−5% стали доступнее путёвки в страны Средней Азии и в Беларусь. А вот стоимость отдыха в ОАЭ и Египте обойдется жителям Приангарья дороже в среднем на 5−6%.
Кроме того, на 2% увеличилась оплата аренды квартир. На 8% подорожали карты в фитнес-клубы и прививки животных.
Ранее агентство сообщало, что в июле жителям Приангарья стал дороже обходиться отдых в ОАЭ — на 15%. Выросла стоимость путёвок и в страны Средней Азии на 3%.